Новый «британский» коронавирус уже обнаружили в 41 стране. Разновидность коронавируса VOC-202012/01 первоначально была выявлена в Великобритании.
Об этом говорится в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что недавние сообщения о различных вариантах SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, спровоцировали интерес и беспокойство по поводу воздействия вирусных изменений.
— По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ, — говорится в сообщении.
Напомним, ученые лондонского Имперского колледжа исследовали новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Они выявили, что он намного заразнее, чем предыдущая версия вируса.
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Новый «британский» коронавирус уже обнаружили в 41 стране. Разновидность коронавируса VOC-202012/01 первоначально была выявлена в Великобритании.
Об этом говорится в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что недавние сообщения о различных вариантах SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, спровоцировали интерес и беспокойство по поводу воздействия вирусных изменений.
— По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ, — говорится в сообщении.
Напомним, ученые лондонского Имперского колледжа исследовали новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Они выявили, что он намного заразнее, чем предыдущая версия вируса.