Новый «британский» коронавирус уже обнаружили в 41 стране. Разновидность коронавируса VOC-202012/01 первоначально была выявлена в Великобритании.

Об этом говорится в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что недавние сообщения о различных вариантах SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, спровоцировали интерес и беспокойство по поводу воздействия вирусных изменений.

— По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ, — говорится в сообщении.

Напомним, ученые лондонского Имперского колледжа исследовали новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Они выявили, что он намного заразнее, чем предыдущая версия вируса.