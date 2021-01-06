В Украине за минувшие сутки, 5 января, коронавирусное заболевание обнаружили у 6911 человек. Также 14 490 пациентов выздоровели, а 228 — умерли от осложнений. В госпитализации нуждались 2 978 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 090 496 человек. Из них 761 898 пациентов выздоровели и 19 357 умерли от осложнений коронавирусной болезни.
Лаборатории в сутки осуществили 52 968 исследования: из них 34 938 методом ПЦР и 18 030 методом ИФА. За все время провели 5 680 116 ПЦР-тестирований.
Наибольшее количество случаев подтвердили в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.
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В Украине за минувшие сутки, 5 января, коронавирусное заболевание обнаружили у 6911 человек. Также 14 490 пациентов выздоровели, а 228 — умерли от осложнений. В госпитализации нуждались 2 978 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 090 496 человек. Из них 761 898 пациентов выздоровели и 19 357 умерли от осложнений коронавирусной болезни.
Лаборатории в сутки осуществили 52 968 исследования: из них 34 938 методом ПЦР и 18 030 методом ИФА. За все время провели 5 680 116 ПЦР-тестирований.
Наибольшее количество случаев подтвердили в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.