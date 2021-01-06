Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 090 496 человек. Из них 761 898 пациентов выздоровели и 19 357 умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Лаборатории в сутки осуществили 52 968 исследования: из них 34 938 методом и 18 030 методом . За все время провели 5 680 116 ПЦР-тестирований.

Наибольшее количество случаев подтвердили в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.