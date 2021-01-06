В Карпатах фотографу Мирону Марецкому удалось снять на фото евразийскую рысь, которая занесена в Красную книгу Украины.

Фотографии животного опубликованы на Facebook-странице Марецкого.

Отмечается, что снимки сделаны в Горганах - системе горных хребтов во внешней полосе украинских Карпат, расположенных в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Евразийская рысь (Lynx lynx) представляет собой животное семейства кошачьих и является крупнейшей из всех существующих видов рыси.

Напомним, с 8 по 25 января 2021 года Николаевский зоопарк будет закрыт для посетителей в связи с усиленными карантинными ограничениями в стране.