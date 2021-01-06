Показатель загруженности коек для пациентов с COVID-19 в Николаевской области впервые за долгое время опустился ниже 50% и составляет 49,9%.

Об этом свидетельствуют данные облгосадминистрации.

По состоянию на утро 6 января, на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1124 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 81 больной;

Первомайская центральная районная больница — 26 больных и 15 человек с подозрением;

городская больница № 1 Николаева — 155 больной и 28 человек с подозрением;

родильный дом № 1 г. Николаева — 5 больных;

Южноукраинска городская многопрофильная больница — 48 больных и 14 человек с подозрением;

Баштанская центральная районная больница — 13 больных и 6 с подозрением;

Вознесенская городская многопрофильная больница — 17 больных и 28 человек с подозрением;

Новобугская центральная районная больница — 18 больных и 12 человек с подозрением;

городская больница № 3 Николаева — 94 больных и 78 человек с подозрением;

городская детская больница № 2 Николаева — 3 больных и 7 человек с подозрением;

городская больница № 5 г. Николаева — 120 больных и 165 человек с подозрением;

Николаевская областная детская клиническая больница — 4 больных и 7 человек с подозрением;

Николаевская центральная районная больница — 17 больных и 2 человека с подозрением;

Новоодесская центральная районная больница — 26 больных и 32 человек с подозрением;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 10 больных и 8 с подозрением;

Доманевская центральная районная больница — 13 больных и 15 человека с подозрением;

Очаковская многопрофильная больница — 35 больных и 9 с подозрением;

Снигиревская центральная районная больница — 6 больных и 11 человек с подозрением.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 6 января в Николаевской области зарегистрировано 411 новых случаев COVID-19. Умерло всего от последствий COVID-19 - 544, за сутки - 3.