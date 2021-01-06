Показатель загруженности коек для пациентов с COVID-19 в Николаевской области впервые за долгое время опустился ниже 50% и составляет 49,9%.
Об этом свидетельствуют данные облгосадминистрации.
По состоянию на утро 6 января, на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1124 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 6 января в Николаевской области зарегистрировано 411 новых случаев COVID-19. Умерло всего от последствий COVID-19 - 544, за сутки - 3.
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Показатель загруженности коек для пациентов с COVID-19 в Николаевской области впервые за долгое время опустился ниже 50% и составляет 49,9%.
Об этом свидетельствуют данные облгосадминистрации.
По состоянию на утро 6 января, на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1124 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 6 января в Николаевской области зарегистрировано 411 новых случаев COVID-19. Умерло всего от последствий COVID-19 - 544, за сутки - 3.