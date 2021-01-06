По состоянию на 10:00 6 января в Николаевской области зарегистрировано 411 новых случаев COVID-19. Умерло всего от последствий COVID-19 - 544, за сутки - 3.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
Из всех 33091 (+411) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1437 (+24) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 340, всего выздоровели – 14 тысяч 973.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 1049 человек, методом ИФА - 346.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 170 человек с подозрением на COVID-19.
Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.
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По состоянию на 10:00 6 января в Николаевской области зарегистрировано 411 новых случаев COVID-19. Умерло всего от последствий COVID-19 - 544, за сутки - 3.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
Из всех 33091 (+411) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1437 (+24) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 340, всего выздоровели – 14 тысяч 973.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 1049 человек, методом ИФА - 346.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 170 человек с подозрением на COVID-19.
Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.