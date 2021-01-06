По состоянию на 10:00 6 января в Николаевской области зарегистрировано 411 новых случаев COVID-19. Умерло всего от последствий COVID-19 - 544, за сутки - 3.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

Из всех 33091 (+411) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 22472 (+241)

Первомайск - 1079 (+36)

Южноукраинск - 1102 (8);

Вознесенск - 860 (11);

Очаков - 507;

Арбузинский район - 313;

Баштанский район - 497 (8);

Березанский район - 437 (+16)

Братский район - 248 (+4)

Березнеговатский район - 213 (8);

Веселиновский район - 299 (+1)

Витовский район - 1174 (+15)

Вознесенский район - 293 (8);

Врадиевский район - 232 (1);

Еланецкий район - 148;

Доманевский район - 286 (8);

Казанковский район - 363;

Кривоозерский район - 250;

Николаевский район - 435 (+3)

Новобугский район - 259 (+2)

Новоодесский район - 567 (+33)

Очаковский район - 247 (+1)

Первомайский район - 428 (+5);

Снигиревский район - 382 (2).

Заболевание COVID-19 установлено у 1437 (+24) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 340, всего выздоровели – 14 тысяч 973.

За последние сутки методом ПЦР обследовано - 1049 человек, методом ИФА - 346.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 170 человек с подозрением на COVID-19.

Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.