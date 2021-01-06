На Рождество спокойствие граждан будут охранять 25 тысяч полицейских и 1,5 тысячи нацгвардейцев.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По словам правоохранителя, все подразделения полиции готовы к обеспечению публичной безопасности во время празднования Рождества, с сегодняшнего дня они переходят на усиленный режим службы. В частности, подразделения полиции будут дежурить возле религиозных сооружений и возле мест массового скопления людей.

— По рассчетам правоохранителей, в праздничных мероприятиях по случаю Рождества планируют взять участие около 600 тысяч граждан. На праздник Рождества Христового к обеспечению порядка та безопасности будут привлечены около 25 тысяч полицейских и 1,5 тысяч служащих Национальной гвардии, - подчеркнул Сергей Яровой.

Также чиновник отметил, что в этот период в максимальный режим готовности переведены и части ГСЧС, которые перед праздниками проводят инструктаж и проверяют технику безопасности в зданиях, где проводятся богослужения.

— На круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей и больше 2 тысяч единиц техники и 8 воздушных суден ГСЧС, в частности, самолет АН-26 с медицинским оборудованием в аэропорту Киев им. И.Сикорского. Для реагирования на случаи выявления взрывоопасных предметов находятся на службе 25 пиротехнических рассчетов, - добавил Сергей Яровой.

Напомним, в Николаеве спасатели провели инструктажи со священнослужителями и прихожанами о правилах пожарной безопасности во время рождественских служб.