На Тернопольщине две общины разрабатывают проект своего паспорта.

Об этом пишет Терен.

Уникальный документ, который будет направлен на развитие общин, планируют создать для Козовской ОТГ и Великоберезовицкой ОТГ.

Это предложение обговаривали на совместном совете представили общины, а также народный депутат Украины Иван Чайковский и первый заместитель главы областной рады Владимир Болещук. По словам чиновника, создание локального документа поможет облегчить жизнь местным жителям.

— Это отправная точка, благодаря которой гражданам будет проще нарабатывать стратегию и одновременно оценивать результат своей работы через некоторое время, - подчеркнул Владимир Болещук.

Нардеп Иван Чайковский рассказал, что подобный паспорт превратится в эталон развития гражданского общества в этом регионе.

— Паспорт общины – основополагающий документ, от которого стоит отталкиваться и в работе, и в развитии, и в стратегии. В будущем – это и грантовая работа, и разработка стратегии развития ОТГ, и ориентир для ежедневной проверки часов. Уверен, работа будет качественной, а показатели с каждым годом будут улучшаться, - сказал Иван Чайковский.

Напомним, предприятие «Лилия-Тигри», которое специализируется на производстве подсолнечного масла, уже около 5 лет помогает Березанской громаде и ремонтирует социальные объекты.