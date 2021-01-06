Вакцина, созданная компанией Moderna, получила поддержку регулирующего органа Европейского союза по лекарственным средствам, открыв дорогу второму препарату к массовой вакцинации граждан ЕС.

Об этом пишет Bloomberg.

Европейское агентство по лекарственным средствам сделало рекомендацию в среду. Европейская комиссия работает на полной скорости для ускорения процесса вакцинации в странах Европейского союза.

— Хорошая новость для наших усилий по предоставлению европейцам большего количества вакцины. Вакцина от компании Moderna - безопасна и эффективна. Сейчас мы работаем полным ходом, чтобы утвердить ее и сделать доступной в ЕС, - написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен в своем твиттере.

Bloomberg сообщает, что лидеры стран ЕС сталкиваются с растущим давлением с целью ускорить массовую вакцинацию чтобы сдержать распространение вируса по всему континенту. Блок из 27 стран начал вакцинацию на прошлой неделе вакциной, разработанной Pfizer и BioNTech, но темпы внедрения были неравномерными, что вызвало неблагоприятные сравнения с Великобританией и США.

Франция до сих пор вакцинировала менее 10 тысяч человек по сравнению с более чем 300 тысячами в Германии, что оказало давление на президента Эммануэля Макрона с целью ускорить процесс вакцинации.

Также Bloomberg отмечает, что вакцина Moderna отразила Covid-19 у 94% добровольцев в крупном клиническом испытании. Ни у одного из испытуемых, которым была сделана прививка в этом тесте, а не в группе плацебо, не развилось тяжелое заболевание. Вакцину Moderna можно хранить при обычных температурах охлаждения до месяца, тогда как продукт Pfizer-BioNTech требует сверхнизких температур.

Напомним, что Нидерланды стали последней страной Евросоюза, которая начала массовую вакцинацию против COVID-19. Делать первые прививки препаратом Pfizer / BioNTech в стране начали 6 января.