Полиция Николаевской области поздравила жителей с рождественскими праздниками всемирноизвестной украинской композицией «Щедрык».
Видео опубликовали на странице регионального управления полиции.
Щедривку исполнил полицейский ансамбль «Южный Патруль» под аккомпанемент оркестра ГУНП в Николаевской области.
— Пусть Рождество принесет мир и согласие в ваш дом, родные и друзья дарят радость! А мы будем заботиться о том, чтобы на наших улицах был порядок и покой. Щедрого вечера, доброго вечера! Будьте счастливы и здоровы! — отметил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
Как известно, «Щедрык» — новогодняя украинская народная песня, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича. На английском языке стала рождественской, известной под названием «Carol of the Bells».
Ране «Щедрик» исполнил оркестр полиции Киева.
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Полиция Николаевской области поздравила жителей с рождественскими праздниками всемирноизвестной украинской композицией «Щедрык».
Видео опубликовали на странице регионального управления полиции.
Щедривку исполнил полицейский ансамбль «Южный Патруль» под аккомпанемент оркестра ГУНП в Николаевской области.
— Пусть Рождество принесет мир и согласие в ваш дом, родные и друзья дарят радость! А мы будем заботиться о том, чтобы на наших улицах был порядок и покой. Щедрого вечера, доброго вечера! Будьте счастливы и здоровы! — отметил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
Как известно, «Щедрык» — новогодняя украинская народная песня, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича. На английском языке стала рождественской, известной под названием «Carol of the Bells».
Ране «Щедрик» исполнил оркестр полиции Киева.