Полиция Николаевской области поздравила жителей с рождественскими праздниками всемирноизвестной украинской композицией «Щедрык».

Видео опубликовали на странице регионального управления полиции.

Щедривку исполнил полицейский ансамбль «Южный Патруль» под аккомпанемент оркестра ГУНП в Николаевской области.

— Пусть Рождество принесет мир и согласие в ваш дом, родные и друзья дарят радость! А мы будем заботиться о том, чтобы на наших улицах был порядок и покой. Щедрого вечера, доброго вечера! Будьте счастливы и здоровы! — отметил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.