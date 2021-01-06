Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством.

Об этом сообщает пресс-служба политической партии.

— На протяжении непростого года мы, украинцы, помогали друг другу в сложных обстоятельствах. Поддерживали, защищали, подбадривали. Мы так делаем всегда. Это и есть солидарность. Украинская и европейская.

Рождество - праздник надежды, окутанный семейным теплом, согласием и любовью к ближнему. В Вифлееме Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю, вместе мы победим любое зло. Вера и любовь - великая сила. Любовь к Богу. Любовь друг к другу, любовь к земле и родной стране, к родителям и детям, к своему делу.

Давайте особенно вспомним о солдатах, которые защищают нашу землю. О медиках, которые спасают наших близких. О капелланах, волонтерах, благотворителях ... о всех достойных гражданах, испытывающих ответственность за людей и страну.

Мы принадлежим к разным конфессиям, но вся наша культура и история уже более тысячи лет определяются общей великой христианской традицией. Только представьте себе, что этот Выдубицкий монастырь в Повести временных лет впервые упоминается под тысячу семидесятым годом.

А ровно два года назад в предрождественской день Православная Церковь Украина получила Томос об автокефалии. Спасибо Его Святейшеству Варфоломею за этот исторический поступок. Радуемся, что Церкви-Сестры одна за другой признают независимость нашей поместной Церкви.

Теплого Рождества вам, веселых праздников, жизни - счастливой и долгой! И здоровой. Берегите себя и ближних своих, - сказал Петр Порошенко.