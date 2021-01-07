Спасатели Николаевщины в прошлом году осуществили около 2 тысяч дезинфекций мест массового пребывания людей.

Об этом руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Эта работа продолжается и сегодня.

— Изначальной функцией было оповестить граждан о необходимости носить маски. Наши автомобили с громкоговорителями оповещали о том, что надевайте маски и соблюдайте дистанцию. Позднее подключили наши химические подразделения к дезинфекции мест массового пребывания людей. Они этим занимаются и по сегодня. Около 2000 подобных мероприятий провели. Обрабатываем специальным раствором, чтобы уменьшить количество заболевших, - сказала она.

Стоит напомнить, что вчера глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким напомнил, что Николаевщина сейчас находится на первом месте в Украине по количеству заболевших на 100 тысяч населения.

— На протяжении месяца мы круглосуточно работали над понижением процента, чтобы мы могли «выскочить» в оранжевую зону. У нас получилось понизить ниже 50% загруженность коек в Николаевской области – мы развернули около тысячи коек. Это положительная динамика, у многих есть иммунитет, но мы сейчас на первом месте в Украине по количеству заболевших на 100 тысяч населения. Самый большой показатель, к сожалению, - отметил губернатор.

В среду, 6 января, под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.