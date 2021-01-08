За прошедшие сутки, 7 января, коронавирус в Украине обнаружили у 5676 человек, зафиксировано 83 летальных случая, 5135 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро пятницы, 8 января.
За сутки выздоровели несколько меньше человек, чем заразились.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 105 169 человек, из них 778 345 выздоровели, летальных случаев — 19 588.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что с сегодняшнего дня по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.
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За прошедшие сутки, 7 января, коронавирус в Украине обнаружили у 5676 человек, зафиксировано 83 летальных случая, 5135 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро пятницы, 8 января.
За сутки выздоровели несколько меньше человек, чем заразились.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 105 169 человек, из них 778 345 выздоровели, летальных случаев — 19 588.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что с сегодняшнего дня по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.