За прошедшие сутки, 7 января, коронавирус в Украине обнаружили у 5676 человек, зафиксировано 83 летальных случая, 5135 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро пятницы, 8 января.

За сутки выздоровели несколько меньше человек, чем заразились.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 105 169 человек, из них 778 345 выздоровели, летальных случаев — 19 588.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев — 438 случаев;

Винницкая область — 107 случаев;

Волынская область — 107 случаев;

Днепропетровская область — 376 случаев;

Донецкая область — 384 случая;

Житомирская область — 358 случаев;

Закарпатская область — 96 случаев;

Запорожская область — 358 случаев;

Ивано-Франковская область — 106 случаев;

Киевская область — 371 случай;

Кировоградская область — 8 случаев;

Луганская область — 113 случаев;

Львовская область — 331 случай;

Николаевская область — 418 случаев;

Одесская область — 274 случая;

Полтавская область — 115 случаев;

Ровенская область — 146 случаев;

Сумская область — 235 случаев;

Тернопольская область — 101 случай;

Харьковская область — 191 случай;

Херсонская область — 192 случая;

Хмельницкая область — 263 случая;

Черкасская область — 146 случаев;

Черновицкая область — 152 случая;

Черниговская область — 290 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что с сегодняшнего дня по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.