По состоянию на утро 8 января в Николаевской области зарегистрировано 416 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех 33 тысяч 925 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 22 969 (+169);

Первомайск — 11139 (+1);

Южноукраинск — 1161 (+50);

Вознесенск — 860;

Очаков — 535 (+28);

Арбузинский район — 333;

Баштанский район — 501 (+4);

Березанский район — 438 (+1);

Братский район — 277 (+15)

Березнеговатский район — 215 (+2);

Веселиновский район — 322 (+7);

Витовский район — 1225 (+42);

Вознесенский район — 293;

Врадиевский район — 249 (+6);

Еланецкий район — 152;

Доманевский район — 286;

Казанковский район — 368;

Кривоозерский район — 251 (+1);

Николаевский район — 441 (+5);

Новобугский район — 262 (+3);

Новоодесский район — 576 (+9);

Очаковский район — 260 (+13);

Первомайский район — 445 (+17);

Снигиревский район — 387 (+5).

Кроме этого COVID-19 всего заболели 1 468 (+8 за сутки) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 15 тысяч 52 человека. Умерло всего от последствий COVID-19 — 549, за сутки — 2.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.