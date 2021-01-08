Николаевский зоопарк призывает горожан не выбрасывать новогодние ёлки, а привозить их к ним на корм для животных.

Об этом сообщается в программе «Объектив» на телеканале «НИС-ТВ».

В условиях введения жесткого карантина, жителям Николаева предлагают принести ёлки к входу в зоопарк и отдать охране.

Заместитель директора Николаевского зоопарка Юрий Кириченко рассказал, что в предыдущие годы предприниматели, которые не успели продать сосны и ёлки, привозили их в зоопарк животным, однако в этом году такой практики не было. При этом от отметил, что ёлки в зоопарке используют как подстилки и корм для животных.

— Наши специалисты рассматривают каждое растение перед тем, как отдать его животным. Грязные ёлки идут либо как подстилка для животных, либо как декорация для тех животных, которые их не едят, - сказал Юрий Кириченко.

Напомним, что с 8 по 25 января 2021 года Николаевский зоопарк будет закрыт для посетителей в связи с усиленными карантинными ограничениями в стране.