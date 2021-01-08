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Николаевский зоопарк призывает горожан не выбрасывать новогодние ёлки, а привозить их к ним на корм для животных.
Об этом сообщается в программе «Объектив» на телеканале «НИС-ТВ».
В условиях введения жесткого карантина, жителям Николаева предлагают принести ёлки к входу в зоопарк и отдать охране.
Заместитель директора Николаевского зоопарка Юрий Кириченко рассказал, что в предыдущие годы предприниматели, которые не успели продать сосны и ёлки, привозили их в зоопарк животным, однако в этом году такой практики не было. При этом от отметил, что ёлки в зоопарке используют как подстилки и корм для животных.
— Наши специалисты рассматривают каждое растение перед тем, как отдать его животным. Грязные ёлки идут либо как подстилка для животных, либо как декорация для тех животных, которые их не едят, - сказал Юрий Кириченко.
Напомним, что с 8 по 25 января 2021 года Николаевский зоопарк будет закрыт для посетителей в связи с усиленными карантинными ограничениями в стране.
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Николаевский зоопарк призывает горожан не выбрасывать новогодние ёлки, а привозить их к ним на корм для животных.
Об этом сообщается в программе «Объектив» на телеканале «НИС-ТВ».
В условиях введения жесткого карантина, жителям Николаева предлагают принести ёлки к входу в зоопарк и отдать охране.
Заместитель директора Николаевского зоопарка Юрий Кириченко рассказал, что в предыдущие годы предприниматели, которые не успели продать сосны и ёлки, привозили их в зоопарк животным, однако в этом году такой практики не было. При этом от отметил, что ёлки в зоопарке используют как подстилки и корм для животных.
— Наши специалисты рассматривают каждое растение перед тем, как отдать его животным. Грязные ёлки идут либо как подстилка для животных, либо как декорация для тех животных, которые их не едят, - сказал Юрий Кириченко.
Напомним, что с 8 по 25 января 2021 года Николаевский зоопарк будет закрыт для посетителей в связи с усиленными карантинными ограничениями в стране.