В Киеве на годовщину авиакатастрофы самолета МАУ в Иране презентовали место для сквера памяти погибших пассажиров и членов экипажа в аварии. Сейчас там уже установили памятный знак.

Сквер будет расположен на Днепровской набережной в парке «Вербовая роща», сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Памятный знак жертвам катастрофы — это серый гранитный камень, на котором прикреплена табличка с надписью «PS 752» и датой катастрофы 08.01.2020.

Сегодня возле него состоялась церемония чествования памяти погибших. Родственники, друзья и их коллеги несли цветы и ставили лампадки. На событии также присутствовали чиновники, в частности заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

На площадке также установили экран, на котором показывали фото жертв авиакатастрофы.

— Здесь будет сквер памяти. Он будет разбит по проекту архитектора, который недавно выиграл конкурс. Я думаю, уже весной вы сможете увидеть работы по озеленению этого сквера, и на протяжении 2021 года мы обязательно завершим его строительство, - рассказал журналистам президент МАУ Евгений Дыхне, передает «Укринформ».

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

При этом 3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.

В декабре 2020 года в Иране завершили расследование катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном в январе прошлого года.

Украинские правоохранители начали исследование планшета, найденного на месте падения самолета МАУ в Иране год назад.