Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин в понедельник объявил о общенациональном запрете на поездки и 14-дневной изоляции в столице и пяти штатах.

Об этом пишет Reuters.

Власти объясняют необходимость карантина ростом числа случаев коронавируса, которые угрожают перегрузить национальную систему здравохранения. Супермаркеты, банки и больницы могут оставаться открытыми, в то время как рестораны могут предлагать только услуги на вынос.

Представители органов здравоохранения заявляют, что текущая волна коронавируса, начавшаяся в сентябре, может привести к увеличению числа ежедневных случаев заболевания до 8000 к маю, если не будут введены строгие ограничения на передвижения.

— Наша система здравоохранения находится на пределе возможностей, - сказал Мухиддин Ясин в прямом телеобращении.

Малайзия была одной из первых стран, которая ввела строгие ограничения на передвижение в марте на ранних стадиях пандемии, что помогло сдержать распространение заболевания.

В январе число новых ежедневных инфицированных впервые превысило отметку в 3 тысячи. Для формирования коллективного иммунитета, Малайзия планирует вакцинировать 70% своего населения. Ожидается, что первая партия вакцин, разработанных совместно Pfizer и BioNTech, которую только что одобрили малазийские регулирующие органы, прибудет к концу февраля.

Также в понедельник, 11 января, Малайзия объявила о закупке дополнительных доз вакцин Pfizer-BioNTech в количестве 12,2 миллионов порций, в дополнение к уже купленным 12,8 миллионам.

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