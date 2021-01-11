Мошенники предлагают доверчивым покупателям ложные вакцины от COVID за плату, при этом некоторым жертвам вводят уколы неопознанных веществ.

Об этом заявил министр здравоохранения Уэльса Воан Гетинг, сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Уэльса предостерег, что подобные мошеннические схемы могут серьезно навредить здоровью некоторых жертв, когда злоумышленники вкалывают препараты неведомого происхождения.

— Существует ряд мошеннических схем с вакцинами против COVID, в том числе особенно неприятное, когда людей обманом заставляли платить за вакцину от COVID, а затем втыкали в руку иглу с неизвестным веществом. Я хочу прояснить, что наша медицина никогда не будет просить кого-либо платить за вакцину COVID. Это бесплатно. Врачи никогда не будут запрашивать ваши банковские реквизиты, и вакцины не доставляются к вашей двери людьми, которые не были идентифицированы как сотрудники медицинской службы, - сказал журналистам Воан Гетинг.

Reuters подчеркивает, что программа массовой вакцинации проводится в Великобритании государственной Национальной службой здравоохранения, которая предоставляет все услуги, включая вакцины, бесплатно.

Предупреждение министра прозвучало после того, как на прошлой неделе Национальное агентство по борьбе с преступностью призвало общественность проявлять бдительность, сообщив, что мошенники просят пожилых и уязвимых людей платить в обмен на доступ к вакцинам, которые могут быть поддельными или несуществующими.

— Текущий уровень сообщений о мошенничестве в отношении вакцины остается очень низким, но продолжает расти, - заявил Грэм Биггар, генеральный директор Национального центра экономических преступлений.

Напомним, Великобритания вскоре опубликует планы новых пограничных ограничений для сдерживания распространения COVID-19.