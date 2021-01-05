Великобритания вскоре опубликует планы новых пограничных ограничений для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом заявил во вторник министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув, сообщает Reuters.

— Мы очень быстро выступим с новыми предложениями о том, как мы обеспечим безопасность наших границ. Но сообщение для граждан Великобритании очень и очень четкое, что они не должны путешествовать, - сказал Майкл Гоув.

Стоит отметить, что в Англии со вторника начал действовать национальный локдаун, введенный уже в третий раз с начала пандемии. Локдаун также ввели в Шотландии.

В понедельник в Великобритании обнаружили почти 59 тысяч новых случаев коронавируса. Это уже седьмой день подряд, когда количество новых случаев превысило 50 тысяч.

Напомним, что Великобритания станет первой страной, которая начнет использовать недорогую и легко транспортируемую вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.