Мир не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году. Жители некоторых стран будут оставаться незащищенными от COVID-19.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан во время брифинга, пишет РБК-Украина.

— Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения, — заявила Сумья Сваминатан.

При этом Сумья Сваминатан отметила, что не стоит забывать о мерах по предотвращению распространения COVID, которые необходимо будет соблюдать как минимум до конца года.

Министерство здравоохранения Украины получило письмо от международной организации COVAX. Организация готова уже в ближайшее время начать поставки вакцины от коронавируса в Украину.