Завтра, 12 января, сразу в нескольких микрорайонах Николаева отключат электроснабжение в связи с плановыми ремонтными работами.

Об этом сообщается на сайте «Николаевоблэнерго».

Согласно размещенному графику отключений, электроснабжение будет отсутствовать с 8:00 до 17:00.

Отметим, что «Николаевоблэнерго» запланировало проведение ремонтных работ с 11 по 22 января.

Работники предприятия будут проводить высотные работы и техническое обслуживание оборудования.

Полный перечень адресов, которых коснется отключение электроэнергии, опубликован на сайте «Николаевоблэнерго».

Ранее сообщалось, что правительство продлило действие специальных обязанностей на рынке электрической энергии до 31 марта 2021 года, однако с 1 января отменило льготные 100 кВт-ч для бытовых потребителей.