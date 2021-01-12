В столице Испании Мадриде полиция разогнала толпу из десятков молодых людей, затеявших игру в снежки после прошедшего сильного снегопада.

Об этом сообщает итальянское издание 20 minutos.

В частности, по словам представителей правоохранительных органов, своими действиями любители зимних забав нарушили антиковидные правила, запрещающие массовые собрания в общественных местах.

Жители Мадрида устроили бойню снежками на площади Кальяо. Сотни людей вышли массово играть в снежки. А когда снега на земле уже не осталось, в ход пошла мебель – испанцы ломали и бросали ее.

— Люди не соблюдали карантинных ограничений. Поэтому прервать игру в снежки пришлось полицейским, — отметили в издании.

Как сообщалось, в Испании, которую 8-9 января накрыл аномальный снегопад, людей до сих пор призывают не выходить из дома без необходимости и избегать поездок.