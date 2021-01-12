В средних широтах Северного полушария увидеть астрономический объект можно будет в телескопы с диаметром объектива от 200 миллиметров.

Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

Астероид 2020 WU5 пролетит на расстоянии примерно 8 миллионов километров от Земли. Максимальное сближение ожидается в ночь на 14 января. По оценкам ученых, диаметр астероида составляет от 0,5 до 1,1 километра.

Астероид был открыт лишь 29 ноября 2020 года — его обнаружили на снимках, полученных космическим телескопом NEOWISE. Он перемещается по небосводу на фоне созвездий Корма, Единорог, Малый Пес, Близнецы и Возничий.

Астероид относится к группе «Аполлонов», то есть околоземных объектов. Это означает, что его орбиты смогут пересекать земную с внешней стороны. Астероид считается потенциально опасным астрономическим объектом, то есть подлетает к Земле на потенциально опасное расстояние и имеет достаточно большие размеры, чтобы причинить катастрофические разрушения в случае столкновения с планетой.

Ранее сообщалось, что Украина и Китай подписали новую пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли — планируется реализовать 69 проектов, в частности создать совместную лабораторию.