Минздрав Израиля рассказал о побочных эффектах вакцины от коронавируса, разработанной компанией Pfizer.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
376 израильтян, в основном в возрасте от 40 до 60 лет, после прививки жаловались на боль в месте укола.
Еще 113 жаловались на слабость. У некоторых пациентов после инъекции была головная боль, легкая аллергическая реакция — 97 и 71 человек соответственно.
Примерно у 50 граждан Израиля наблюдались сложности с передвижением. Только у 7 человек была рвота и тошнота.
На данный момент в Израиле прививку от коронавируса сделали около двух миллионов граждан.
Вышеупомянутые побочные эффекты были ожидаемы, уточняют в Минздраве Израиля. В ведомстве просят жителей не паниковать.
Напомним, в Польше с начала массовой вакцинации от COVID зафиксировали первый случай тяжелого осложнения. За осложнения правительство намерено выплачивать компенсации.
|
Отцвели уж давно хризантемы в саду...Сергей Исаков
|
Шок, цирк та НевінчаннийСтанислав Мартиросов
Минздрав Израиля рассказал о побочных эффектах вакцины от коронавируса, разработанной компанией Pfizer.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
376 израильтян, в основном в возрасте от 40 до 60 лет, после прививки жаловались на боль в месте укола.
Еще 113 жаловались на слабость. У некоторых пациентов после инъекции была головная боль, легкая аллергическая реакция — 97 и 71 человек соответственно.
Примерно у 50 граждан Израиля наблюдались сложности с передвижением. Только у 7 человек была рвота и тошнота.
На данный момент в Израиле прививку от коронавируса сделали около двух миллионов граждан.
Вышеупомянутые побочные эффекты были ожидаемы, уточняют в Минздраве Израиля. В ведомстве просят жителей не паниковать.
Напомним, в Польше с начала массовой вакцинации от COVID зафиксировали первый случай тяжелого осложнения. За осложнения правительство намерено выплачивать компенсации.