Минздрав Израиля рассказал о побочных эффектах вакцины от коронавируса, разработанной компанией Pfizer.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

376 израильтян, в основном в возрасте от 40 до 60 лет, после прививки жаловались на боль в месте укола.

Еще 113 жаловались на слабость. У некоторых пациентов после инъекции была головная боль, легкая аллергическая реакция — 97 и 71 человек соответственно.

Примерно у 50 граждан Израиля наблюдались сложности с передвижением. Только у 7 человек была рвота и тошнота.

На данный момент в Израиле прививку от коронавируса сделали около двух миллионов граждан.

Вышеупомянутые побочные эффекты были ожидаемы, уточняют в Минздраве Израиля. В ведомстве просят жителей не паниковать.

Напомним, в Польше с начала массовой вакцинации от COVID зафиксировали первый случай тяжелого осложнения. За осложнения правительство намерено выплачивать компенсации.