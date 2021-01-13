В Финляндии разрабатывают вакцину от коронавируса для животных. Главная цель проекта — защитить норок и финских енотов.
Об этом сообщает ассоциация животноводов FIFUR.
Разработку вакцины инициировала эта же ассоциация. Созданием вакцины занимается исследовательская группа в Хельсинки.
— Необходимо предотвратить его (вирус – прим.) распространению среди животных в сельском хозяйстве, меховой промышленности и дикой природе Финляндии, — сказала глава группы разработчиков Тарья Сирон.
В организации уточнили, что среди меховых зверей особенно восприимчивы к заражению коронавирусом норка и финский енот.
О сроках начала испытания вакцины не сообщается.
Напомним, ранее вакцина, созданная компанией Moderna, получила поддержку регулирующего органа Европейского союза по лекарственным средствам, открыв дорогу второму препарату к массовой вакцинации граждан ЕС.
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В Финляндии разрабатывают вакцину от коронавируса для животных. Главная цель проекта — защитить норок и финских енотов.
Об этом сообщает ассоциация животноводов FIFUR.
Разработку вакцины инициировала эта же ассоциация. Созданием вакцины занимается исследовательская группа в Хельсинки.
— Необходимо предотвратить его (вирус – прим.) распространению среди животных в сельском хозяйстве, меховой промышленности и дикой природе Финляндии, — сказала глава группы разработчиков Тарья Сирон.
В организации уточнили, что среди меховых зверей особенно восприимчивы к заражению коронавирусом норка и финский енот.
О сроках начала испытания вакцины не сообщается.
Напомним, ранее вакцина, созданная компанией Moderna, получила поддержку регулирующего органа Европейского союза по лекарственным средствам, открыв дорогу второму препарату к массовой вакцинации граждан ЕС.