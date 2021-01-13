В Украине с четверга, 14 января, начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей.

Соответствующий закон опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины».

Согласно документу, для владельцев бизнеса штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что равно 3400 — 5100 гривнам.

«Предприятие, учреждение, организация, гражданин — субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в законе.

Штрафы грозят в случае пропуска, допуска лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, непринятия мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты, обслуживания клиентов без таких средств защиты в период карантина.

Напомним, этот закон Верховная рада приняла 17 декабря 2020 года.