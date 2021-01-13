Власти Молдовы утвердили план общей иммунизации против коронавируса вакциной от Pfizer/BioNTech. Национальная вакцинация начнется в начале следующего месяца.

Об этом сообщает новостное агентство Moldpres.

Первые дозы препарата доставят в страну в конце февраля. По словам секретаря Минздрава Молдовы Татьяны Зитич, после консультации с международными организациями в сфере здравоохранения Молдова смогла получить дозы вакцины.

— Молдова была утверждена как страна, которая будет иметь доступ к вакцинам против Covid, - заявила Татьяна Зитич.

Татьяна Зитич отметила, что для проведения вакцинации Минздрав утвердил национальный план иммунизации против COVID-19.

— План должен быть реализован с соблюдением всех необходимых санитарных норм, а также протоколов, закрепленных на международном уровне, - отметила Татьяна Зитич.

Вакцинация от коронавируса в Молдове будет проходить в три этапа. На первом этапе будут вакцинированы сотрудники медико-санитарных учреждений, а также сотрудники социальной помощи. На втором этапе вакцинацию пройдут пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями, работники сфер образования и сотрудники правоохранительных структур. Все население, которое не было включено в два этапа, будет иммунизировано на третьем этапе.

Граждане Молдовы получат вакцину Pfizer/BioNTech, которая станет бесплатной для всех жителей страны. Дозы будут покупать за счет государственных средств в результате двухсторонних переговоров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает визит руководительницы Республики Молдова Майи Санду началом новых отношений между странами.