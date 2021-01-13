Сотрудники Криворожского локомотивного депо готовятся к длительной забастовке.

Об идет речь в сюжете ТРК «‎Рудана».

Работники депо возмущены низкими уровнем оплаты труда и ненадлежащими условиями работы в тяжелых ситуациях. Они недовольны решениями нынешнего руководства «Укрзалізниці».

— Сейчас машинист электровоза 3 класса со стажем более 20 лет при выполнении месячной нормы получает 12 тысяч гривен. Мы не довольны низким уровнем заработной платы, плохими условиями труда и тем, что нас лишили права выхода на пенсию на льготных условиях, - заявил глава первичной организации свободного профсоюза железнодорожников Украины Криворожского локомотивного депо Вячеслав Федоренко.

Работников железнодорожной отрасли волнует и качество новых сотрудников, с каждым годом количество квалифицированных специалистов на депо уменьшается, а освободившиеся места не спешат занимать молодые профессионалы.

Конкретная дата начала протестов не анонсирована, профсоюз надеятся привлечь к проблеме внимание как можно большего количества работников депо.

Напомним, шахты «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская» и «Терновская» в Кривом Роге остановили свою работу из-за забастовки шахтеров, который продолжается уже несколько недель.