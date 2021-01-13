Новые правила позволят властям добиваться четкого соблюдения социального дистанцирования.

Об этом пишет Bloomberg

В первую волну коронавируса Швеция приняла один из самых мягких подходов к борьбе с пандемией, с этого года позиция властей по этому вопросу изменилась.

С воскресенья правительство Швеции получило право штрафовать и закрывать предприятия, которые отказываются соблюдать ограничения, такие как предписанное количество посетителей и соблюдение дистанции в помещении. Это отход от доверия своим гражданам, чтобы они сами выбирали стратегию защиты от Covid-19. Некоторые шведы жалуются, что это решение приняли слишком поздно в условиях растущей смертности.

— Как и во многих других странах, Швеция узнала о вирусе на собственном горьком опыте. Швеция была слишком медленной. Весной в Швеции было достаточно свидетельств, что настигнет страну осенью и зимой, если не предпринять решительных действий. И таковы последствия, - отмечает доцент кафедры эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Уильям Ханедж.

Создавая свою уникальную стратегию, Швеция сомневалась в решении других европейских стран о локдауне. Подобный путь привел к тому, что в Швеции в три раза больше смертей от вируса, чем в соседней Дании.

Ведущий эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, который в июне критиковал страны, выбравшими строгие ограничения, сказал, что новый закон о пандемии не следует рассматривать как разворот, а скорее как продолжение того, что уже было предпринято.

— Мы по-прежнему работаем с добровольными мерами для частных лиц. И мы в основном работаем с регулирующими органами разных типов, - подчеркнул Андерс Тегнелл.

Один из основных оппонентов Тегнелла, профессор Бьорн Олсен из Уппсальского университета, сказал, что реальность догнала скептиков.

— Они были чрезвычайно упрямы, придерживались стратегии, не слушая и не проводя никакого внешнего анализа, - отметил Бьорн Олсен.

Напомним, шведское правительство закрыло границы своей страны для лиц, прибывающих из Великобритании и Дании в связи с распространением нового штамма коронавируса.