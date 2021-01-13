Власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства компании Pfizer. Причиной этого стало нарушение нормы температурного режима при транспортировке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Литвы, передает РБК-Украина.

По данным ведомства, температурный режим мог быть нарушен при доставке препаратов в клиники Каунаса и Паневежиса, где делаются прививки.

Министерство здравоохранения Литвы получило официальное подтверждение от офиса Pfizer в Литве, что вакцины можно использовать.

«На основании данных исследования стабильности, предоставленных производителем, было определено, что вышеупомянутое температурное отклонение условий транспортировки находится в допустимом диапазоне. Вышеуказанные продукты подходят для дальнейшего использования», — заявил представитель производителя вакцины.

Вакцинация от COVID-19 началась в Литве 27 декабря

Отметим, что вакцина компании Pfizer должна храниться при экстремально низкой температуре — −75 градусов по Цельсию.

Ранее стало известно, что украинская фармацевтическая компания «Лекхим», которая является официальным поставщиком вакцины от коронавируса CoronaVac (производства Sinovac Biotech), рассчитывает завершить регистрацию китайского препарата до 1 февраля, после соответствующей процедуры в Бразилии.