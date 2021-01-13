Правозащитная организация Human Rights Watch заявила о подавлении базовых человеческих прав в Китае за последний год.
Об этом сообщает Reuters.
Правозащитники утверждают, что в 2020 году в Китае осуществлялось давление на инакомыслящих Гонконга, совершались репрессии против уйгуров и заставляли молчать людей, которые пытались предупредить мир о вспышке коронавируса.
В частности, в прошлом месяце китайский суд приговорил к четырем годам тюремного заключения журналиста, который делал репортажи из эпицентра эпидемии в Ухане, прежде чем вирус успел распространиться по миру.
— Принятие мер в отношении информаторов и гражданских журналистов в этот конкретный момент помогает показать остальному миру, какими могут быть последствия нарушений прав внутри Китая. Это ужасный год для всего мира, - заявила директор Human Rights Watch Софи Ричардсон.
Другой правозащитник Кеннет Рот утверждает, что Китай остается самой большой угрозой для прав человека в мире и что секретарь Си Цзиньпин предпринял самые жестокие репресии в стране со времен разгрома студентов на площаде Тяньаньмэнь в 1989 году.
Выступая на конференции, Софи Ричардсон также отметила, что положение уйгуров напоминает положение мусульман рохинджа в Мьянме, но международная реакция в случае Китая значительно слабее. Она также подчеркнула, что проблематично то, что Европейский союз готов сотрудничать с Китаем в экономических вопросах, несмотря на вопиющие нарушение прав человека в Китае.
— Мы считаем, что сокращение безнаказанности китайского правительства за серьезные нарушения прав человека является реальным приоритетом для правительств и таких институтов, как ООН, - сказала Софи Ричардсон.
Напомним, утром 6 января, гонконгские полицейские провели рейд по задержанию 53 продемократичных активистов.
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Правозащитная организация Human Rights Watch заявила о подавлении базовых человеческих прав в Китае за последний год.
Об этом сообщает Reuters.
Правозащитники утверждают, что в 2020 году в Китае осуществлялось давление на инакомыслящих Гонконга, совершались репрессии против уйгуров и заставляли молчать людей, которые пытались предупредить мир о вспышке коронавируса.
В частности, в прошлом месяце китайский суд приговорил к четырем годам тюремного заключения журналиста, который делал репортажи из эпицентра эпидемии в Ухане, прежде чем вирус успел распространиться по миру.
— Принятие мер в отношении информаторов и гражданских журналистов в этот конкретный момент помогает показать остальному миру, какими могут быть последствия нарушений прав внутри Китая. Это ужасный год для всего мира, - заявила директор Human Rights Watch Софи Ричардсон.
Другой правозащитник Кеннет Рот утверждает, что Китай остается самой большой угрозой для прав человека в мире и что секретарь Си Цзиньпин предпринял самые жестокие репресии в стране со времен разгрома студентов на площаде Тяньаньмэнь в 1989 году.
Выступая на конференции, Софи Ричардсон также отметила, что положение уйгуров напоминает положение мусульман рохинджа в Мьянме, но международная реакция в случае Китая значительно слабее. Она также подчеркнула, что проблематично то, что Европейский союз готов сотрудничать с Китаем в экономических вопросах, несмотря на вопиющие нарушение прав человека в Китае.
— Мы считаем, что сокращение безнаказанности китайского правительства за серьезные нарушения прав человека является реальным приоритетом для правительств и таких институтов, как ООН, - сказала Софи Ричардсон.
Напомним, утром 6 января, гонконгские полицейские провели рейд по задержанию 53 продемократичных активистов.