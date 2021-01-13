Агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 CoronaVac китайской компании Sinovac. Первым в стране прививку от коронавируса получил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Об этом информирует турецкое агентство Анадолу.

Министр заявил, что вакцинация сотрудников сферы здравоохранения в стране начнется 14 января. При этом необходимые дозы для каждого медработника будут проиндексированы специальным штрихкодом. Это нужно для прозрачности процесса.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявлял, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.

На поздних стадиях испытаний в Бразилии вакцина показала эффективность 78%. Это наиболее точный результат испытаний препарата.