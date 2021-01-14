Ученые из медицинского центра Университета штата Огайо сообщили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса на территории США.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Один из указанных штаммов имеет три генетические мутации, он был обнаружен в Колумбусе, и в течение трех недель стал доминирующим вариантом вируса в городе.

— Этот новый штамм Columbus имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие случаи, которые мы изучали, но эти три мутации представляют собой значительную эволюцию, — сказал доктор Дэн Джонс, ведущий автор исследования.

По мнению ученых, вирус более заразен, чем известные ранее разновидности патогена.

Второй штамм аналогичен «британському» варианту патогена, говорится в сообщении. Он был обнаружен у одного пациента в Огайо, на данный момент судить о его распространенности невозможно.

Исследователи из Университета штата Огайо еще не опубликовали полные результаты своих исследований, но заявили, что вскоре будет проведено нерецензионное исследование. Джейсон МакДональд, представитель Центров по контролю и профилактике заболеваний, заявил в комментарии CNBC, что агентство изучает новое исследование.

Питер Молер, главный научный сотрудник Медицинского центра Векснера штата Огайо и соавтор будущего исследования, сказал, что нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что какой-либо из новых штаммов повлияет на эффективность вакцин.

— Важно, чтобы мы не очень остро реагировали на этот новый штамм, пока не получим дополнительные данные. Нам необходимо понять влияние мутаций на передачу вируса, распространенность штамма среди населения и то, делает он более значительное влияние на здоровье человека, — сказал он в заявлении.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения «британский» штамм коронавируса выявили минимум в 50 странах. Данную мутацию COVID-19 зафиксировали во всех регионах Англии.