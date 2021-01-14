ВОЗ созывает на 14 января заседание комитета по чрезвычайной ситуации. Встречу решено провести на две недели раньше, чем предполагалось ранее, чтобы обсудить более заразные мутации коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Это уже шестое по счету заседание комитета по ЧС.

Ранее в организации заявили, что второй год пандемии может оказаться сложнее из-за роста заболеваемости во всем мире.