ВОЗ созывает на 14 января заседание комитета по чрезвычайной ситуации. Встречу решено провести на две недели раньше, чем предполагалось ранее, чтобы обсудить более заразные мутации коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Это уже шестое по счету заседание комитета по ЧС.
Ранее в организации заявили, что второй год пандемии может оказаться сложнее из-за роста заболеваемости во всем мире.
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ВОЗ созывает на 14 января заседание комитета по чрезвычайной ситуации. Встречу решено провести на две недели раньше, чем предполагалось ранее, чтобы обсудить более заразные мутации коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Это уже шестое по счету заседание комитета по ЧС.
Ранее в организации заявили, что второй год пандемии может оказаться сложнее из-за роста заболеваемости во всем мире.