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Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области перед Крещением совершенствуют навыки спасения людей на воде во избежание несчастных случаев.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Так, с 14 января спасатели Арбузинского, Братского, Витовского, Новоодесского, Первомайского, Березанского районов и города Южноукраинска тренировались оказывать помощь утопающим на воде. Для этого они использовали спасательные круги, веревки, "соломинки" и концы Александрова.
В ГСЧС напоминают, что пребывание в холодной воде может привести к общему переохлаждению организма, и просят людей соблюдать правила безопасности.
Ранее сообщалось, что вчера, 13 января, спасатели 12 государственной пожарной спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали два пожара в частном секторе Вознесенщины.
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Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области перед Крещением совершенствуют навыки спасения людей на воде во избежание несчастных случаев.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Так, с 14 января спасатели Арбузинского, Братского, Витовского, Новоодесского, Первомайского, Березанского районов и города Южноукраинска тренировались оказывать помощь утопающим на воде. Для этого они использовали спасательные круги, веревки, "соломинки" и концы Александрова.
В ГСЧС напоминают, что пребывание в холодной воде может привести к общему переохлаждению организма, и просят людей соблюдать правила безопасности.
Ранее сообщалось, что вчера, 13 января, спасатели 12 государственной пожарной спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали два пожара в частном секторе Вознесенщины.