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За прошедшие сутки, 13 января, спасатели 12 государственной пожарной спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали два пожара в частном секторе Вознесенщины.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Первое сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 7:53. Загорелась одна из комнат частного жилого дома на улице Атамана Григорьева в селе Бугское Вознесенского района Николаевской области. В 8:46 огонь на площади 25 м2 потушил дежурный караул подразделения.
О пожаре на улице Александра Потебни в Вознесенске сообщили в 23:16. Горела хозяйственная постройка на площади 5 м2. Спасатели ликвидировали пожар в 23:38.
Всего от ГСЧС привлекалось 12 человек и 3 единицы техники, дополнительно работали пожарные местной пожарной охраны «Александровка». Причины пожаров устанавливаются.
Напомним, что вчера, 13 января, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля ВАЗ 2108 в селе Софиевка Новобугского района.
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За прошедшие сутки, 13 января, спасатели 12 государственной пожарной спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали два пожара в частном секторе Вознесенщины.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Первое сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 7:53. Загорелась одна из комнат частного жилого дома на улице Атамана Григорьева в селе Бугское Вознесенского района Николаевской области. В 8:46 огонь на площади 25 м2 потушил дежурный караул подразделения.
О пожаре на улице Александра Потебни в Вознесенске сообщили в 23:16. Горела хозяйственная постройка на площади 5 м2. Спасатели ликвидировали пожар в 23:38.
Всего от ГСЧС привлекалось 12 человек и 3 единицы техники, дополнительно работали пожарные местной пожарной охраны «Александровка». Причины пожаров устанавливаются.
Напомним, что вчера, 13 января, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля ВАЗ 2108 в селе Софиевка Новобугского района.