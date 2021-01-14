При этом переболевшие COVID-19 могут оставаться носителями коронавируса, а следовательно, и заражать других, если не соблюдают правил социального дистанцирования и не носят масок. Поэтому британские ученые советуют оставлять ограничения и для тех, у кого уже был COVID-19.

Исследование британского медицинского органа продолжалось с июня по ноябрь 2020 года и охватило почти 21 тысячу представителей медицинского персонала. Участников исследования регулярно тестировали на коронавирус, в частности проверяя уровень антител к нему.

В течение исследования более 6600 человек переболели COVID-19. Уровень антител, достаточный для преодоления коронавируса, у них поддерживался в среднем в течение пяти месяцев. Однако эти данные еще могут измениться, так как за участниками исследования планируют наблюдать еще 12 месяцев. Поэтому авторы и говорят о «не менее пяти месяцев» иммунитета к COVID-19.

В Управлении общественного здоровья Великобритании отмечают, что исследование не изучало влияние вакцинации от коронавируса на появление антител, поскольку в то время их еще не начали использовать. Вакцины, вероятно, могут облегчить выработку антител к COVID-19.

Исследовали также и вопрос возможных повторных заражений коронавирусом. В рамках исследования у 44 медиков ПЦР-тест показал повторный положительный результат. Двое из этих случаев определили как «более вероятные», остальные 42 — как «менее вероятные».

На практике это означает следующее: если брать только «более вероятные» случаи, то вероятность повторного заражения составляет 1%, а если учесть и «менее вероятные» — это 17%. Этот вопрос также планируют исследовать глубже в течение следующего года.

По словам старшего советника Управления общественного здоровья Великобритании Сьюзан Хопкинс, исследование показывает, что у переболевших COVID-19 «очень маловероятно» повторное заражение (по крайней мере в сложной форме).

— Однако существует риск, что вы можете иметь инфекцию и передавать ее другим. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мы все оставались дома, чтобы сохранить нашу систему здравоохранения и жизнь, — добавила Сьюзан Хопкинс.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.