Канадские ученые из Ассоциации сохранения океана обнаружили, что большая часть микропластика в Северном Ледовитом океане появилась не из-за мусора, а из-за стирки одежды.

Об этом пишет издание hromadske, ссылаясь на исследование Nature Communications.

В 2016 году ученые собрали образцы воды на 71 участке в европейской и североамериканской части Арктики, а также на Северном полюсе. Они установили, что в среднем на один кубический метр океанической воды приходится 40 частиц микропластика, из них 92,3% – микропластиковые волокна, в том числе 73,3% – полиэстер.

Кроме того, ученые заметили, что в восточной части Арктики почти втрое больше микропластиковых волокон, чем на западе. Они предполагают, что волокна «путешествуют» очень далеко от места, откуда они попали в океан. По мнению ученых, волокна появляются из-за домашней стирки одежды. В среднем одна семья в Канаде и США за год создает 878 тонн волокон вследствие стирки, эти частицы через сточные каналы попадают в океан.

Чтобы уменьшить количество волокон в океане, ученые предлагают усовершенствовать работу сточных каналов, чтобы они могли предварительно очищать использованную воду перед тем, как та попадет в океан. Также ученые продолжат свое исследование: они планируют собирать образцы воды на других участках и отслеживать движение микропластика.

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