Государственная экоинспекция в 2020 году получила более двух тысяч обращений от украинцев о нарушениях природоохранного законодательства. Таким образом, количество жалоб выросло на 16% в сравнении с 2019-м.

Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

— Более 2000 обращений от граждан о преступлениях против окружающей среды получила Госэкоинспекция в течение 2020 года. Количество жалоб по сравнению с 2019 годом выросло на 16%, – указано в сообщении.

Больше всего в Госэкоинспекцию обращались жители Киева и Киевской области. В ведомстве отмечают, что обращение по фактам экологических нарушений, которые ГЭИ получает от граждан - одно из оснований для проведения внеплановой проверки.

После получения жалобы Госэкоинспекция инициирует мероприятие контроля за соблюдением природоохранного законодательства, в ходе которого инспекторы проверяют факты, приведенные в письме, привлекают преступников к ответственности и предоставляют предписания по устранению нарушений.

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось, что из-за вреда для экологии осуществлялось давление на частного исполнителя, который наложил арест на все движимое и недвижимое имущество Николаевского глиноземного завода.