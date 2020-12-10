На частного исполнителя, который наложил арест на все движимое и недвижимое имущество Николаевского глиноземного завода, а также имущественные права предприятия на сумму более 9,2 миллиарда гривен из-за вреда экологии, осуществляется давление.

Об этом сообщили активисты экологической инициативы «Стоп шлам» в Facebook.

Как сообщают активисты, через три дня после принудительного исполнения решения суда об аресте имущества НГЗ дисциплинарной комиссией частных исполнителей при Министерстве юстиции Украины, в отношении частного исполнителя Дмитрия Куличенко было инициировано разбирательство по делу 1996 года с целью лишить его лицензии.

Экологическая инициатива «Стоп Шлам» заявляет, что расценивает такие действия как давление и попытку воспрепятствовать исполнению обеспечения иска с целью избежания ответственности.

По словам активистов организации, отходы производства НГЗ - красный шлам - является одной из основных проблем экологии региона и угрожают Николаевской области экологической катастрофой.

Ранее сообщалось, что общественная организация «Стоп шлам» подала иск в суд против предприятия «Николаевский глиноземный завод», требуя возместить больше 9,2 миллиардов гривен морального ущерба за вред экологии.

23 ноября Центральный районный суд Николаева наложил арест на имущество Николаевского глиноземного завода. Арест наложен для обеспечения иска на сумму более 9,2 млрд грн от общественной организации «Стоп шлам», которая обвиняет завод в нанесении ущерба экологии региона и здоровью его жителей.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия.

До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод якобы продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников. В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Примечательно, что спустя три года информация о принадлежности «Николаевского глиноземного завода» корпорации «Русал» российского олигарха Олега Дерипаски появилась на официальном сайте компании среди других предприятий, входящих в концерн.

На сайте «Русала» указывается, что Николаевский глиноземный завод - «одно из наиболее энергоэффективных глиноземных предприятий в мире, среди глиноземных заводов СНГ обладает самым высоким уровнем автоматизации технологических процессов». Также это второй крупнейший глиноземный актив «Русала».

Ранее сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

Как известно, несколько месяцев назад руководство Черноморской таможни обвинило Николаевский глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды. Руководство НГЗ все обвинения отвергало, заявляя, что они работают в рамках закона, а нападки со стороны правительства грозят полной заморозкой производства и остановкой завода. В итоге в начале мая Николаевский глиноземный завод заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.

Начальник Черноморской таможни Александр Щуцкий ранее заявил, что руководство Николаевского глиноземного завода манипулирует ситуацией и шантажирует остановкой работы, чтобы и дальше избегать уплаты таможенных сборов в государственный бюджет.

Спустя несколько дней на НГЗ заявили, что договорились с Кабмином, и таможня прекратит блокировать оформление бокситов.

В июле этого года генеральный директор «Николаевского глиноземного завода» Виктор Кожевников рассказал, что предприятие за 40 лет работы выпустило около 48 миллионов тонн глинозема, а его проектная мощность увеличена больше чем в 1,7 раз. Как известно, за последние пять лет «Николаевский глиноземный завод» увеличил на 15% производство глинозема.