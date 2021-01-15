Мэр Николаева Александр Сенкевич не подтвердил информацию о том, что в городе откроют в 2021 году еще один McDonald’s.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент НикВести.

— У меня нет такой информации по поводу строительства. Мы не выдавали градостроительных условий. Мне задавали этот вопрос, это, наверное, какие-то слухи. В любом случае, я думаю, что еще одно кафе с обслуживанием автомобилей нам не помешает. Поскольку то одно кафе, которое у нас есть... там уже и перестрелки были, и драки за место в очереди, — сказал Александр Сенкевич.

Ранее появилась информация, что в 2021 году в Ингульском районе Николаева планируют открыть второй ресторан быстрого питания McDonald’s.