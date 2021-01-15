Разработкой «паспорта вакцинации» занимаются компании Microsoft и Oracle. Представители компаний заявляют, что подобная система поможет людям вернуться на работу и учебу.

Об этом пишет Financial Times.

Инициатива подобной разработки направлена на установление четких стандартов, которые будут подтверждать сделал ли конкретный человек прививку и на предотвращение ситуаций, когда люди делать ложные заявление о своей защите от вируса.

Медицинские и технологические эксперты работают вместе над проектом цифрового «паспорта вакцинации» в ожидании, когда погранслужбы и авиакомпании будут требовать доказательства того, что люди были вакцинированы против Covid-19.

Разработка международного сертификата основывается на наработках компании The Commons Project. Исполнительный директор компании Пол Мейер отметил, что сотрудничество с IT-сектором в сфере здравоохранения, позволит использовать электронные медицинские записи для создания цифровой карты.

По информации издания, Microsoft и Oracle уже ведут переговоры с правительствами нескольких стран, чтобы подобные паспорта начали признавать на пограничном контроле.

— Людям необходимо будет вести записи о вакцинации по многим аспектам, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мы живем в мире глобальных связей. Мы все равно привыкнем к новым условиям, - заявил Пол Мейер.

Каждая страна может установить свои собственные правила для «паспорта вакцинации», какие вакцины будут принимать.

Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире умерли уже более 2 миллионов человек.