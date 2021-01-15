Сейшельские острова открыли границы для всех иностранцев при условии, если приезжие получили полный курс вакцинации от COVID. Вакцинацию нужно подтверждать сертификатом.

Об этом заявил министр туризма Сильвестр Радегонде, пишет РБК-Украина.

По его словам, помимо подтверждения вакцинации соответствующим сертификатом иностранец должен предъявить отрицательный результат ПЦР, сделанный не ранее чем за трое суток до приезда. В таком случае человека не будут помещать на карантин.

— Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма в первую очередь для небольших отелей, которые испытывают трудности. А также даст толчок, в котором отчаянно нуждается наша экономика, — пояснил министр.

Ожидается, что с середины марта туристам нужен будет только отрицательный результат ПЦР, поскольку согласно правительственным планам до этого времени 70% местного населения получат вакцины, а Сейшельские острова — коллективный иммунитет.

Ранее сообщалось, что в Украине массовая вакцинация от коронавируса начнется в феврале 2021 года.