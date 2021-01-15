Сейшельские острова открыли границы для всех иностранцев при условии, если приезжие получили полный курс вакцинации от COVID. Вакцинацию нужно подтверждать сертификатом.
Об этом заявил министр туризма Сильвестр Радегонде, пишет РБК-Украина.
По его словам, помимо подтверждения вакцинации соответствующим сертификатом иностранец должен предъявить отрицательный результат ПЦР, сделанный не ранее чем за трое суток до приезда. В таком случае человека не будут помещать на карантин.
— Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма в первую очередь для небольших отелей, которые испытывают трудности. А также даст толчок, в котором отчаянно нуждается наша экономика, — пояснил министр.
Ожидается, что с середины марта туристам нужен будет только отрицательный результат ПЦР, поскольку согласно правительственным планам до этого времени 70% местного населения получат вакцины, а Сейшельские острова — коллективный иммунитет.
Ранее сообщалось, что в Украине массовая вакцинация от коронавируса начнется в феврале 2021 года.
|
Учет и контроль – вот главное…Сергей Исаков
|
Ценности рынка абстрактны, а цены газ конкретны – почем будет согреться нынешней зимой?Александр Жолобецкий
Сейшельские острова открыли границы для всех иностранцев при условии, если приезжие получили полный курс вакцинации от COVID. Вакцинацию нужно подтверждать сертификатом.
Об этом заявил министр туризма Сильвестр Радегонде, пишет РБК-Украина.
По его словам, помимо подтверждения вакцинации соответствующим сертификатом иностранец должен предъявить отрицательный результат ПЦР, сделанный не ранее чем за трое суток до приезда. В таком случае человека не будут помещать на карантин.
— Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма в первую очередь для небольших отелей, которые испытывают трудности. А также даст толчок, в котором отчаянно нуждается наша экономика, — пояснил министр.
Ожидается, что с середины марта туристам нужен будет только отрицательный результат ПЦР, поскольку согласно правительственным планам до этого времени 70% местного населения получат вакцины, а Сейшельские острова — коллективный иммунитет.
Ранее сообщалось, что в Украине массовая вакцинация от коронавируса начнется в феврале 2021 года.