Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран «красной» и «зеленой» зон по показателям распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Министерства охраны здоровья.

Согласно информации, опубликованной на сайте министерства, количество «красных» стран уменьшилось до 66, в начале недели их было 78. В «красную» зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения выше, чем в Украине.

Среди стран с большей, чем в Украине заболеваемостью COVID-19 – Ирландия, Черногория, Кипр, Португалия, Чехия, Израиль, Грузия, Венгрия, Россия, Беларусь, Польша, Франция, Германия, Италия и другие.

В списке «зеленых» стран оказались Турция, Болгария, Армения, Греция, Египет, Китай, Япония, Молдова и другие страны.

Ранее сообщалось, что Сейшельские острова открыли границы для всех иностранцев при условии, если приезжие получили полный курс вакцинации от COVID. Вакцинацию нужно подтверждать сертификатом.