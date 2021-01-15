В Карпатах выпало до 50 сантиметров снега, температура упала до -15°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

«В связи со снегопадами и метелями на северо-восточных склонах горы Поп Иван Чорнгорский скопилось 30-50 см нового снега. Видимость ограничена, метели, температура воздуха -15°», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от выхода на высокогорье в ближайшие дни, сохраняется 3 уровень лавинной опасности.

Ранее сообщалось, что в селе Пересадовка под Николаевом грузовик заблокировал проезд по понтонному мосту, застряв там из-за гололеда.