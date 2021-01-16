ВОЗ официально заявили, что выступают против введения обязательного вакцинирования от COVID-19 как условия для свободного осуществления международных путешествий.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВОЗ.

— Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока не выяснено, а доступность вакцин в настоящее время очень ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательств вакцинации от путешественников, которые прибывают, — говорится в сообщении Комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации.

Также в ВОЗ призвали страны применять скоординированные меры для обеспечения безопасных поездок.

Как сообщалось, в ВОЗ заявили, что второй год пандемии COVID-19 может оказаться еще тяжелее первого.