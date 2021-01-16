Украина оказалась на восьмом месте по уровню суточной смертности от коронавируса среди стран Европы. Всего за минувшие сутки, 15 января, в Европе от COVID-19 скончались 5 790 человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

За сутки в странах Европы подтвердили 258 176 новых случаев заражения COVID-19.

В странах Европы лидерами рейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Испания, Германия и Франция. Украина сейчас на восьмом месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 17-м месте.

Напомним, сутками ранее в Украине коронавирусное заболевание обнаружили у 8 199 человек. Также 10 328 пациентов выздоровели, а 166 умерли от осложнений. В больницы попали 2 152 человека.