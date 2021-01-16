О передаче пленных пишет российское агентство «ТАСС» со ссылкой на совместное заявление самопровозглашённых республик.

— Руководством «Донецкой народной республики» совместно с руководством «Луганской народной республики» было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины, — говорится в сообщении.

Однако о дате возвращения украинцев в своем заявлении боевики не уточняют. Не сообщается также, сколько людей вернут Украине и кого именно.

В то же время глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в делегации не могут не приветствовать возвращение наших граждан на территорию, подконтрольную правительству Украины.

— Однако я, как глава делегации, хочу отметить вот что: частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов, — отметил Леонид Кравчук.

Он подчеркнул, что расценивает заявления боевиков и синхронизированные с ними действия Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя Россия как сторона конфликта.

Глава украинской делегации отметил, что все переговоры о возвращении удерживаемых Россией украинцев должны осуществлять уполномоченные в рамках «нормандского формата» государственные органы.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что приветствует решение передать Киеву пленных украинцев: «Выражаю свою готовность способствовать возвращению наших граждан, о которых говорилось в вышеупомянутом заявлении».

Напомним, в декабре боевики заблокировали процесс обмена пленными. Они выдвинули требование, которое невозможно выполнить.