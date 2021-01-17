После завершения карантина ученики младших классов смогут вернуться к очному обучению в школе.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram-канале.

— Вопрос, который чаще всего слышу в течение последней недели, звучит примерно так: вернутся ли дети в школы и когда это произойдет?. Особенно он актуален для родителей учеников 1-4 классов, которые сейчас оказались в сложной ситуации выбора между работой и необходимости помогать детям с учебой. Моя позиция по этому поводу уже была озвучена. Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению, — заявил глава Минобразования.

Что касается учеников старшей школы, Шкарлет считает приемлемым проведение обучения по смешанной форме, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране.

Вместе с тем, министр отметил, что принятие окончательных решений в отношении данных вопросов не зависит от одного человека — министра образования и науки или министра здравоохранения.

Напомним, Кабинет министров еще в начале декабря 2020 года принял решение ввести локдаун на всей территории Украины с 8 января по 24 января 2021 года.