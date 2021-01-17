Уже вторую неделю группа украинских туристов находится в аэропорту Мадрида из-за отсутствия возможности вернуться домой.

Об этом говорится в сюжете телеканала Украина.

Шестеро украинцев прибыли в Испанию из Киева 3 января. В связи с действующим карантином местные пограничники не пустили их в страну. Предполагалось, что путешественники отправятся обратно домой 10 января. Этому помешали сильные снегопады в Испании, в связи с которыми авиакомпания отменила рейс в Киев.

В итоге украинцы были вынуждены жить в аэропорту. Их разместили в жилом помещении для длительного пребывания в транзитной зоне терминала. Украинское посольство в Испании заверило, что соотечественники обеспечены всем необходимым.

Украинцы должны вернуться в Киева в ближайшее время, рейсом через Стамбул.

Напомним, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.