Через неделю после получения второй дозы вакцины от коронавируса израильтяне будут освобождены от соблюдения карантинных мер.
Об этом пишет УНН.
Карантинные ограничения будут сняты для граждан, получивших прививку в рамках правительственной программы «зеленого паспорта», которую власти страны обещают представить в ближайшие дни. Ожидается, что документ предоставит доступ к культурным и другим мероприятиям, которые в настоящее время недоступны для общественности. Вакцинированные граждане смогут получить сертификат через онлайн-систему, которая в настоящее время проходит финальное тестирование.
В тоже время, общие карантинные меры в стране планируют продлить до 21 января.
Напомним, что в Израиле вторую дозу вакцины получили уже более 255 тысяч человек, а первую — 2,067 миллиона человек. Сейчас в стране проходит второй этап вакцинации — препарат получают люди возрастом 45+.
В тоже время, представители правительства заявляют, что больницы, отведенные для приема коронавирусных пациентов, заполнены на 85%.
Напомним, примерно 13 граждан Израиля после прививки вакциной от COVID-19 пережили легкий паралич лица как побочный эффект.
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Через неделю после получения второй дозы вакцины от коронавируса израильтяне будут освобождены от соблюдения карантинных мер.
Об этом пишет УНН.
Карантинные ограничения будут сняты для граждан, получивших прививку в рамках правительственной программы «зеленого паспорта», которую власти страны обещают представить в ближайшие дни. Ожидается, что документ предоставит доступ к культурным и другим мероприятиям, которые в настоящее время недоступны для общественности. Вакцинированные граждане смогут получить сертификат через онлайн-систему, которая в настоящее время проходит финальное тестирование.
В тоже время, общие карантинные меры в стране планируют продлить до 21 января.
Напомним, что в Израиле вторую дозу вакцины получили уже более 255 тысяч человек, а первую — 2,067 миллиона человек. Сейчас в стране проходит второй этап вакцинации — препарат получают люди возрастом 45+.
В тоже время, представители правительства заявляют, что больницы, отведенные для приема коронавирусных пациентов, заполнены на 85%.
Напомним, примерно 13 граждан Израиля после прививки вакциной от COVID-19 пережили легкий паралич лица как побочный эффект.